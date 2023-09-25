Авторы Dragon's Dogma 2 сильно вдохновлялись открытым миром GTA 5

Геймдиректор Dragon's Dogma 2 Хидеаки Ицуно в интервью изданию VGC рассказал, что команда очень сильно вдохновлялась открытым миром GTA 5 во время разработки игры. Во многом игра Rockstar впечатлила своей проработкой NPC.

По словам Ицуно, Rockstar мастерски создала ощущение полностью живого игрового мира. В Dragon's Dogma 2 будет нечто похожее.

Если бы мне пришлось выбрать одну игру, которая вышла в то же время, я бы на самом деле сказал GTA 5. Я отчасти восхищён тем, как они смогли создать мир, в котором действительно казалось, что NPC живут независимо от игрока. Всевозможные интересные ситуации могли происходить всякий раз, когда вы исследовали город, и казалось, что постоянно будет что-то происходить.

В остальном же Ицуно подчеркнул, что команда старалась реализовать во второй Dragon's Dogma всё то, что нельзя было сделать в оригинале. Во многом из-за того, как сильно технологии продвинулись вперёд.

В основном мы просто хотели взять то, чего не смогли достичь в Dragon's Dogma на момент её выхода, и сделать лучше. Будь то из-за нехватки времени или возможностей аппаратного обеспечения.

У Dragon's Dogma 2 всё ещё нет даты выхода.