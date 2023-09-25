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Создатели Cyberpunk 2077 извинились перед русскими за некорректную украинскую локализацию

Разработчики Cyberpunk 2077 из студии CD Projekt RED принесли извинения русским геймерам за отдельные реплики в украинской локализации игры.

Ранее в украинской версии Cyberpunk 2077 заметили несколько фраз, которые содержали политические высказывания и недвусмысленные намёки в адрес россиян. CD Projekt RED признаёт, что эти реплики могли оскорбить геймеров.

Эти реплики не написаны сотрудниками CD PROJEKT RED и не отражают наши взгляды. Мы работаем над тем, чтобы исправить их и заменить в следующем обновлении. Мы извиняемся за эту ситуацию и предпринимаем шаги, чтобы она не повторилась вновь.

Ранее студия UnlocTeam, которая занималась украинской локализацией Cyberpunk 2077, утверждала, что весь переведённый текст был согласован с разработчиками игры.