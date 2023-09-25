Okko и «Союзмультфильм» начали работу над мультсериалом «Шайбу! Шайбу!»

Онлайн-кинотеатр Okko совместно со студией «Союзмультфильм» начинает работу над продолжением известной серии советских спортивных мультфильмов Бориса Дёжкина.
В новой версии «Шайбу! Шайбу!» участники команд «Метеор» и «Вымпел» вновь вернутся на экраны, чтобы соревноваться в разных видах спорта. Закадровый голос во время мультфильма будет разъяснять правила и тонкости той или иной игры.
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва отметила, что сериал будет наполнен добрым юмором:
Опираясь на традицию классики, мы намерены создать яркий, наполненный духом соревнования и добрым юмором мультсериал с харизматичными персонажами. Ну а наши партнёры из мира спорта помогут сделать проект ещё и просветительским»
Мультсериал будет создан при поддержке Континентальной хоккейной лиги, а портал «Чемпионат» выступит информационным партнёром проекта. Важность этого подчеркнул управляющий партнёр издания Антон Сучков.
Герои легендарного мультфильма «Шайбу! Шайбу!» уже влюбили в хоккей не одно поколение детей, и команда «Чемпионата» вдохновлена возможностью помочь коллегам из киностудии «Союзмультфильм» создать актуальный мультсериал об одном из популярнейших видов спорта в нашей стране.
Премьера «Шайбу! Шайбу!» намечена на осень 2024 года, сериал покажут в онлайн-кинотеатре Okko.
- 25 сентября 2023
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