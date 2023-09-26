Хакеры заявили о взломе «всех систем» компании Sony

Хакерская группировка Ransomed.vc объявила о взломе «всех систем» компании Sony. Информацию подтвердило австралийское издание Cyber Security Connect, отмечая, что ранее злоумышленники уже проводили успешные компьютерные атаки.

Члены Ransomed.vc заявили, что получили около шести тысяч файлов, принадлежащих Sony. Злоумышленники якобы уже связались с японской компанией и потребовали выкуп, однако та отказалась платить хакерам деньги за удаление файлов. После этого хакеры выставили украденные данные на продажу в даркнете до 28 сентября.

Сами представители Sony пока никак не комментировали ситуацию. Пока неясно, действительно ли хакеры похитили важные данные компании или возможная утечка не настолько критична для совета директоров.