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Как работает Геншин Импакт на Айфон 15 Про

СМИ из России опровергли проблемы Genshin Impact на IPhone 15 Pro
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Во второй половине сентября автор YouTube-канала TheRelaxingEnd выпустил большой ролик, посвящённый iPhone 15 Pro, в котором он также провёл игровые тесты новинки. Блогер сыграл в Genshin Impact, одну из самых требовательных мобильных игр, и выяснил, что на смартфоне периодически возникают подтормаживания.

Российское издание iPhones.ru провело собственный тест на iPhone 15 Pro Max и выяснило, что «Геншин» отлично работает на смартфоне. За 90 минут неотрывной игры авторам не удалось поймать ни одного подтормаживания или даже лага, которые были в ролике TheRelaxingEnd.

Редакция портала предполагает, что подтормаживания в видео были связаны с процессом резервного копирования данных, который наверняка шёл во время записи тестов. Именно поэтому смартфон не справлялся с игрой — параллельно он переносил данные из облака во внутреннюю память.

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