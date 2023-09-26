СМИ из России опровергли проблемы Genshin Impact на IPhone 15 Pro

Во второй половине сентября автор YouTube-канала TheRelaxingEnd выпустил большой ролик, посвящённый iPhone 15 Pro, в котором он также провёл игровые тесты новинки. Блогер сыграл в Genshin Impact, одну из самых требовательных мобильных игр, и выяснил, что на смартфоне периодически возникают подтормаживания.
Российское издание iPhones.ru провело собственный тест на iPhone 15 Pro Max и выяснило, что «Геншин» отлично работает на смартфоне. За 90 минут неотрывной игры авторам не удалось поймать ни одного подтормаживания или даже лага, которые были в ролике TheRelaxingEnd.
Редакция портала предполагает, что подтормаживания в видео были связаны с процессом резервного копирования данных, который наверняка шёл во время записи тестов. Именно поэтому смартфон не справлялся с игрой — параллельно он переносил данные из облака во внутреннюю память.
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