Huawei представила премиальный смартфон Mate 60 RS Ultimate Design с керамической крышкой

Китайская компания Huawei анонсировала Mate 60 RS Ultimate Design — премиальный смартфон, выпущенный в коллаборации с дизайн-студией Porsche Design. Главным отличием гаджета стали керамическая задняя крышка и блок камер, выполненный в восьмиугольной форме.

Характеристики Mate 60 RS Ultimate Design полностью совпадают с Mate 60 Pro+. Смартфон работает на базе процессора Kirin 9000s и батареи на 5000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки. Гаджет оснащён 6,82-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2720×1260 пикселей с адаптивной частотой обновления экрана 120 Гц. Основной модуль камеры получил 48-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией, лазерным и фазовым автофокусом.

Смартфон Huawei Mate 60 RS Ultimate Design с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти скоро поступит в продажу в Китае по цене 11 999 юаней (около 160 тыс. рублей). Вместе с гаджетом покупатели также смогут подать заявку на эксклюзивную карту привилегий Huawei, среди которых обслуживание в VIP-залах ожидания в аэропортах и на вокзалах, консультации юриста и даже уроки верховой езды.