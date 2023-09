Похищение семьи, дата выхода, новый движок: утекли первые детали Far Cry 7

Журналист и инсайдер Том Хендерсон поделился первыми деталями Far Cry 7 от французской студии Ubisoft. По его информации, новую игру серии разрабатывают на движке Snowdrop (Tom Clancy’s The Division 2, Avatar: Frontiers of Pandora).

Хендерсон рассказал, что следующая часть предложит геймерам нелинейный сюжет, который вращается вокруг спасения похищенных членов семьи протагониста. Игроку предстоит спасти их всех за 72 виртуальных часа (24 реальных часа).

За преступлением якобы стоит таинственная организация «Сыны правды». Ещё в шутере появится механика допроса, чтобы добывать информацию о местонахождении членов семьи. Ожидается, что релиз Far Cry 7 состоится осенью 2025 года.

Помимо этого, в середине августа руководство Ubisoft назначило нового руководителя франшизы Far Cry — им стал сценарист и нарративный дизайнер Дрю Холмс. Ранее он выступал главным сценаристом Far Cry 5, Far Cry: New, а также принимал участие в разработке Bioshock Infinite