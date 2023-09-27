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iPhone 16 получит новый процессор, не от iPhone 15 Pro — MacRumors

Аналитик Джефф Пу сообщил журналистам издания MacRumors, что iPhone 16 получит новый процессор, не от iPhone 15 Pro. Ожидается, что все четыре модели будущей линейки станут работать на чипах под названием A18.

Напомним, последние несколько лет обычная версия смартфона из новых линеек Apple получала процессор от Pro-версии предыдущей. Видимо, в следующем поколении компания изменит правила игры.

Процессоры в будущих iPhone

iPhone 16 — процессор A18 (N3E)

— процессор A18 (N3E) iPhone 16 Plus — процессор A18 (N3E)

— процессор A18 (N3E) iPhone 16 Pro — процессор A18 Pro (N3E)

— процессор A18 Pro (N3E) iPhone 16 Pro Max — процессор A18 Pro (N3E)

Также 27 сентября другой аналитик Минг-Чи Куо заявил, что в перегреве iPhone 15 Pro виноваты титановый корпус и несовершенная система теплоотвода.