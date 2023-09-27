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Вышел релизный трейлер Assassin's Creed Mirage к скорой премьере игры

Вышел релизный трейлер Assassin's Creed Mirage к скорой премьере игры
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Разработчики Assassin's Creed Mirage из французской студии Ubisoft опубликовали релизный трейлер игры. Ролик приурочен к скорому выходу тайтла.

В видео показали главного героя Басима, красоты Багдада, сражения с противниками, применение дымовых шашек, паркур и прыжок веры.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Assassin's Creed Mirage — новая часть франшизы, которая по духу будет напоминать классические части серии, а её полное прохождение займёт всего 20 часов. Тайтл выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series уже 5 октября. Впоследствии проект будет работать и на iPhone 15 Pro.

Также недавно стало известно, что в Assassin's Creed Mirage появится поддержка технологий DLSS и FSR.

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