В Assassin's Creed Mirage будет поддержка технологий DLSS и FSR

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Разработчики Assassin's Creed Mirage из Ubisoft раскрыли на официальном сайте, что в игре появится поддержка технологий DLSS и FSR. Правда в студии не уточняют, о каких именно версиях идёт речь.

Ещё в Assassin's Creed Mirage будет технология суперсэмплинга XeSS от компании Intel — она помогала Ubisoft в создании игры.

Помимо этого, пару дней назад авторы тайтла раскрыли системные требования. Напомним, для запуска игры на минимальных настройках графики подойдёт система на Intel Core i7-4790K с видеокартой уровня NVIDIA GeForce GTX 1060 и 8 гигабайтами оперативной памяти.

Assassin's Creed Mirage выйдет 5 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series с поддержкой русских субтитров. Также недавно стало известно, что игра будет работать и на iPhone 15 Pro.