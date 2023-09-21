В Assassin's Creed Mirage будет поддержка технологий DLSS и FSR

Разработчики Assassin's Creed Mirage из Ubisoft раскрыли на официальном сайте, что в игре появится поддержка технологий DLSS и FSR. Правда в студии не уточняют, о каких именно версиях идёт речь.
Ещё в Assassin's Creed Mirage будет технология суперсэмплинга XeSS от компании Intel — она помогала Ubisoft в создании игры.
Помимо этого, пару дней назад авторы тайтла раскрыли системные требования. Напомним, для запуска игры на минимальных настройках графики подойдёт система на Intel Core i7-4790K с видеокартой уровня NVIDIA GeForce GTX 1060 и 8 гигабайтами оперативной памяти.
Assassin's Creed Mirage выйдет 5 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series с поддержкой русских субтитров. Также недавно стало известно, что игра будет работать и на iPhone 15 Pro.
- 21 сентября 2023
-
18:29
-
18:04
-
17:59
-
17:57
-
17:50
-
17:28
-
17:07
-
17:04
-
16:43
-
16:20
-
15:57
-
15:35
-
15:10
-
14:48
-
14:20
-
13:55
-
13:31
-
13:12
-
12:52
-
12:49
-
12:40
-
12:24
-
12:19
-
11:38
-
10:46
-
10:12
-
09:35
-
09:01
-
08:22
-
08:01
-
07:24
-
06:44
- 20 сентября 2023
-
23:48
-
21:29
-
20:55