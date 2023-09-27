Counter-Strike 2 вышла: теперь в неё могут играть все желающие

27 сентября Valve официально выпустила Counter-Strike 2 — колоссальное обновление для популярного онлайн-шутера Counter-Strike: Global Offensive, которое заменит легендарный экшен. Фактически CS2 — большой патч для CS:GO. Обновление весит 6 ГБ.

В Counter-Strike 2 полностью переработана механика дымовых гранат, существенно улучшены графика и звуки, изменены некоторые детали привычных карт и снижено количество раундов (с 30 до 24).

Видео доступно на YouTube-канале Valve. Права на видео принадлежат Valve.

Counter-Strike 2 была анонсирована в марте, а вскоре после этого Valve организовала закрытый бета-тест. В начале сентября разработчики дали доступ к тестированию Counter-Strike 2 почти каждому владельцу Counter-Strike: Global Offensive в Steam. Тогда же запустили первый рейтинговый сезон шутера.