Эксперт оценил идею создать российский аналог The Sims с традиционными ценностями

Вчера появилась информация о том, что в России предложили создать аналог The Sims с традиционными ценностями. На эту новость отреагировал обозреватель «Известий» Иван Черноусов, который высказался по поводу самой идеи создания такой игры.

По словам эксперта, у российских разработчиков вряд ли получится сделать проект с первого раза и снискать успех у аудитории. Черноусов привёл пример с «Ведьмаком» и CD Projekt RED.

Любой отечественный продукт — будь то видеоигра, компьютер, автомобиль и так далее — это хорошо. Российские разработчики ничуть не хуже тех же польских, которые создали известные серии «Ведьмак», «Киберпанк» и другие. Однако надо понимать, что у тех же поляков «Ведьмак» получился далеко не с первой попытки и даже не со второй. Успех снискал только «Ведьмак 3», который завоевал популярность среди геймеров по всему миру.

Также эксперт отметил, что, несмотря на возможное отсутствие успеха сразу, разработчики получат опыт и смогут использовать его в будущем.