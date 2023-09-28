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Фанаты CS:GO после выхода CS2 бегут на консоли, чтобы снова сыграть в CS:GO

Фанаты CS:GO после выхода CS2 бегут на консоли, чтобы снова сыграть в CS:GO
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28 сентября состоялся выход Counter-Strike 2 — новой части культовой серии шутеров. Вместе с этим разработчики из Valve полностью отказались от поддержки CS:GO, переделав страницу игры в Steam в CS 2.

Некоторые фанаты Counter-Strike: Global Offensive всё же нашли способ поиграть в свою любимую игру после отключения серверов на ПК. Правда, для этого им пришлось обратиться к консольной версии игры для Xbox 360, которая доступна на Xbox One и Xbox Series по технологии обратной совместимости. Об этом рассказал пользователь Reddit, опубликовав скриншот загрузочного экрана карты Dust 2.

Фото: Reddit

Стоит отметить, что Xbox 360-версия CS:GO уже давно не получала крупных апдейтов, однако геймеры всё же пока могут играть матчи в своём любимом шутере. Как долго будут работать консольные серверы проекта, неизвестно, однако стабильный онлайн у игры всё же есть, отметили на Reddit.

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