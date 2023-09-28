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Релиз Cities: Skylines 2 на PS5 и Xbox Series перенесли на весну 2024 года

Релиз Cities: Skylines 2 на PS5 и Xbox Series перенесли на весну 2024 года
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Издательство Paradox Interactive объявило о переносе консольной версии Cities: Skylines 2. Теперь градостроительный симулятор выйдет на PS5 и Xbox Series весной 2024 года, тогда как релиз ПК-версии состоится 24 октября — в том числе и в Game Pass.

В Paradox заявили, что в скором времени вернёт деньги всем предзаказавшим консольную версию Cities: Skylines 2. Судя по всему, перенос связан с полировкой проекта для консолей — разработчики решили сфокусироваться на ПК-версии проекта.

Cities: Skylines 2 — вторая часть серии градостроительных симуляторов от финской студии Colossal Order. В продолжении авторы переработали многие игровые системы, улучшили графику и внесли множество других изменений, основываясь на отзывах геймеров.

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