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«Это очень большие проекты»: Сэм Лейк — о ремейках Max Payne

«Это очень большие проекты»: Сэм Лейк — о ремейках Max Payne
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Креативный директор Remedy Сэм Лейк в интервью изданию VGC рассказал, как у команды продвигается разработка ремейков Max Payne и Max Payne 2: The Fall of Max Payne.

По словам Лейка, эти ремейки — действительно огромные проекты, для работы над которыми нужно вложить много сил и ресурсов.

Это важное начинание в том смысле, что даже если это старые игры, просто подумав о том, чтобы привести их в соответствие с современными стандартами и объединить в одно целое, вы можете увидеть, что это очень большой проект.

Когда его спросили, будет ли он играть роль Макса из первой игры, Лейк рассмеялся. Он отказался комментировать это.

О разработке ремейков стало известно ещё в апреле 2022 года. Они выйдут на ПК, PS5 и Xbox Series.

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