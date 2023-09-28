Payday 3 невероятно ждали, но при всех плюсах создатели облажались. Обзор игры

Авторов шутера есть за что хвалить, но сейчас этого делать нельзя.

Payday 3 очень старается, чтобы геймеры её возненавидели. К примеру, у новинки нет офлайн-режима, а серверы с самого выхода еле работают. В первые дни в игре вообще работало только обучение. Любые попытки отправиться на дело завершались бесконечным подбором игроков. Неудивительно, что фанаты покраснели от злости и уничтожили рейтинг шутера Steam.

Спустя время серверы заработали, а геймеры залетели в хранилища банков и выяснили: проблемный запуск — не главная проблема Payday 3.

Видео доступно на YouTube-канале Payday 3. Права на видео принадлежат Starbreeze.

Ограбления вызывают восторг

Серию Payday можно ругать за слабую графику и глупых врагов, но от правды не убежишь: это лучшая игра про ограбления. Единственный адекватный конкурент — GTA Online. Вот только в игре Rockstar прохождение тематического контента займёт неделю, а в Payday 2 вы зависнете часов на 200. При этом каждое дело цепляет проработкой и вариативностью.

Третья часть сохранила все достоинства серии. Команда грабителей по-прежнему высаживается на локации и идёт за деньгами, раритетными картинами и драгоценностями. Все вылазки можно пройти по-разному. Не любите скрытность? Сразу достаньте пушку, перестреляйте охрану и взорвите дверь хранилища. Предпочитаете более изысканный геймплей? Тогда крадитесь мимо камер, оглушайте одиноких сторожей и неторопливо тащите паникующего менеджера к биометрическому сканеру. Если повезёт, пройдёте задание без единого выстрела.

Главная цель Payday 3 — полностью скрытное ограбление. При первых попытках вы точно засветитесь на камеру, случайно спровоцируете охрану или сотворите другую глупость. И вот здание уже штурмуют элитные бойцы, коридоры завалены трупами, а напарники вопят при виде здоровяка с миниганом.

Что-то уже пошло не по плану Фото: Starbreeze

Чтобы избежать подобного хаоса, потребуются слаженная команда и десятки заходов. Зато в момент, когда всё получится, испытаете восторг!

Тратить ворованные деньги тоже интересно. Герои начинают путь с посредственным арсеналом, но со временем ставят удобные прицелы, расширяют обоймы, покупают новые пушки. Конечно, прогрессию могли бы сделать не такой медлительной — зато от каждой украденной сумки с баксами чувствуешь пользу.

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Но зачем нужна Payday 3

Проблема в том, что все вышеописанные восторги можно получить и в Payday 2. Всё же в плане геймплея и визуала третья часть недалеко ушла от сиквела.

Графика похорошела лишь слегка, поэтому картинка остаётся устаревшей. Враги не сильно поумнели: они активнее швыряют гранаты и прячутся за щитами, но затем нелепо прыгают под пули. Стелс прокачали, однако до современных стандартов ему далеко: банально воруем карты доступа, обходим камеры и прячемся, когда охранник смотрит в нашу сторону. Появились новые мини-игры, но вы видели их в сотне других проектов.

Получается, Payday 3 не сделала шаг вперёд — скорее, шажочек Фото: Starbreeze

Ещё один минус — в разнообразии заданий. Если для второй части за 10 лет поддержки придумали 82 ограбления, то в новой игре их всего… восемь. Все интересные: есть захват банка, налёт на фургон с деньгами, похищение ценностей из музея искусств, операция в клубе, где тусуется человек с толстым криптокошельком. Везде приятный дизайн, проработанные локации и множество напряжённых ситуаций — никогда не забуду, как отстреливался от снайперов на крыше, пока напарник бежал к точке эвакуации.

Увы, с учётом контента второй части этого слишком мало! Вы пройдёте задания за пару активных вечеров и потратите неделю, чтобы довести вылазки до идеала. Но чем заниматься потом?

Ответ прост: возвращаться в Payday 2.

Взлом сейфа Фото: Starbreeze

Конечно, разработчики долго работали над второй частью и заслужили право на создание новой игры. Вот только у игроков тоже есть права: например, они могут повременить с покупкой и ждать большего количества контента. Судя по статистике Steam, где Payday 2 обходит новинку по онлайну, фанаты так и поступили.

Payday 3: стоит ли играть?

Если любите жанр, пройдите доступные ограбления, а затем смело возвращайтесь в Payday 2 и ждите, когда разработчики наполнят новинку контентом. К счастью, сильно тратиться не нужно: игра с релиза попала в подписку Game Pass.

Понравилось:

все ограбления интересные;

прокачка затягивает;

от прохождения миссий по стелсу испытываешь восторг.

Не понравилось: