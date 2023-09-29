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«Марвелы» станут самым коротким фильмом киновселенной Marvel

«Марвелы» станут самым коротким фильмом киновселенной Marvel
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Инсайдер Culture Crave раскрыл в «Твиттере» хронометраж фильма «Марвелы». Продолжительность ленты составит всего лишь 1 час и 45 минут.

Картина станет самой короткой в истории киновселенной Marvel. «Марвелы» станут последним фильмом Marvel в 2023 году: до этого компания выпустила «Человека-муравья 3» и «Стражей Галактики 3». Режиссёром ленты выступила Ниа ДаКоста («Кэндимен»).

Напомним, фильм расскажет о встрече Капитана Марвел, Мисс Марвел и Моники Рамбо. Героини столкнутся с общим врагом и дадут ему отпор. Сама картина должна стать важной частью киновселенной и лучше раскрыть как Монику, так и Мисс Марвел, хотя у последней даже был собственный сериал.

Премьера «Марвелов» состоится 10 ноября этого года.

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