«Это фильм Кевина Файги»: постановщица «Марвелов» — о творческой свободе в Marvel

Режиссёр фильма «Марвел» (в странах СНГ — «Капитан Марвел 2») Ниа ДаКоста рассказала о работе над грядущим фильмом Marvel. Девушка заявила, что столкнулась с некоторыми творческими разногласиями на съёмках картины, однако она была к ним готова.
ДаКоста отметила, что большинство фильмов Marvel — это фильмы продюсера Кевина Файги, который оставляет за собой право внести правки в ленту. Это значит, что, даже если режиссёр не согласен с его мнением, в конечном итоге именно Файги решает, какие сцены войдут в картину.
Это фильм производства Кевина Файги. Это его картина. Вам приходится жить в той реальности и лучше заранее принять, что некоторые ваши идеи отойдут на второй план.
Постановщица в целом осталась довольна съёмками ленты, однако иногда даже у неё опускались руки. Речь идёт о сценах на синем экране, которые потом дополнят с помощью компьютерной графики. В какие-то моменты девушка вообще не понимала, что происходит в той или иной сцене. В эти моменты она обращалась за помощью к Дестину Креттону, режиссёру фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец», который дал ей несколько дельных советов.
Сюжет «Марвелов» расскажет о том, как три супергероини окажутся переплетены одной историей, чтобы спасти вселенную от очередной угрозы. К ролям Капитана Марвел, Мисс Марвел и Моники Рамбо вернулись Бри Ларсон, Иман Веллани и Тейнона Паррис соответственно.
Премьера «Марвелов» состоится уже 10 ноября. В странах СНГ фильм будет называться «Капитан Марвел 2».
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