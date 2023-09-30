В WhatsApp появится возможность создавать стикеры по текстовому запросу

Специалисты нашли в новой бета-версии мессенджера WhatsApp свежую функцию. Теперь пользователи смогут создавать стикеры по текстовому запросу с помощью ИИ.

Подобную возможность обнаружили в бета-версии WhatsApp для iOS под номером 23.20.1.70. Также она появилась и в версии мессенджера 2.23.17.14 для Android. Доступ к бете получили тестировщики сервиса TestFlight.

Фото: wabetainfo

Для создания стикера человеку достаточно описать свою идею и выбрать один из вариантов, который предложит система. К примеру, на скриншоте выше пользователь сгенерировал картинку со смеющимся котом на скейтборде.

Ранее стало известно, что в ближайшее время WhatsApp прекратит поддержку Android-устройств с устаревшей версией операционной системы. На Android 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4 программа больше работать не будет.