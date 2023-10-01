Россия заняла 15-е место в списке стран с самым дешёвым интернетом

Британский сайт Cable.co.uk проанализировал 5603 тарифных плана мобильной передачи данных в 237 странах мира. Полученные результаты специалисты составили в удобную карту. Как оказалось, стоимость услуг в России — одна из самых дешёвых в мире.

Фото: Cable.co.uk

Одними из самых дорогих стран мира по стоимости мобильной передачи данных стали США и Канада. В среднем жители этих стран отдают $ 5-6 за гигабайт. Однако это далеко не рекорд — в Зимбабве есть тарифы $ 83,3 за гигабайт.

Перечень стран с самыми дешёвыми тарифными планами на мобильную передачу данных возглавляет Израиль. В некоторых тарифах стоимость гигабайта составляет $ 0,001.

По словам экспертов, в странах с развитой инфраструктурой и широким распространением высокоскоростных сетей мобильная связь, как правило, дешевле.