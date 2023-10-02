Эксперты назвали лучшие бюджетные смартфоны до 20 тысяч рублей

Специалисты из «железного» портала Gizchina составили топ лучших бюджетных смартфонов 2023 года. В списке учитывались устройства до $ 200 (до 20 тысяч рублей), которые уже доступны для приобретения.

Возглавил список Redmi Note 12 с 6,67-дюймовым AMOLED-экраном c частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 685, тройной камерой и аккумулятором на 5000 мА/ч. На втором месте оказался Samsung Galaxy A14 с IPS-дисплеем, процессором Mediatek Helio G80 и всё той же батареей на 5000 мА/ч.

Замкнул тройку Redmi 10 2021 с IPS-экраном частотой 90 Гц, чипом MediaTek Helio G88, тройной камерой и батареей на 5000 мА/ч. В пятёрку также вошли Realme 9i и iPhone SE 2020 года.

Топ-5 лучших бюджетных смартфонов до $ 200 (до 20 000 рублей)

Redmi Note 12 4G Samsung Galaxy A14 4G Xiaomi Redmi 10 2021 Realme 9i iPhone SE 2020