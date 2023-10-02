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Эксперты назвали лучшие бюджетные смартфоны до 20 тысяч рублей

Эксперты назвали лучшие бюджетные смартфоны до 20 тысяч рублей
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Специалисты из «железного» портала Gizchina составили топ лучших бюджетных смартфонов 2023 года. В списке учитывались устройства до $ 200 (до 20 тысяч рублей), которые уже доступны для приобретения.

Возглавил список Redmi Note 12 с 6,67-дюймовым AMOLED-экраном c частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 685, тройной камерой и аккумулятором на 5000 мА/ч. На втором месте оказался Samsung Galaxy A14 с IPS-дисплеем, процессором Mediatek Helio G80 и всё той же батареей на 5000 мА/ч.

Замкнул тройку Redmi 10 2021 с IPS-экраном частотой 90 Гц, чипом MediaTek Helio G88, тройной камерой и батареей на 5000 мА/ч. В пятёрку также вошли Realme 9i и iPhone SE 2020 года.

Топ-5 лучших бюджетных смартфонов до $ 200 (до 20 000 рублей)

  1. Redmi Note 12 4G
  2. Samsung Galaxy A14 4G
  3. Xiaomi Redmi 10 2021
  4. Realme 9i
  5. iPhone SE 2020
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