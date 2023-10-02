Эмир Кустурица намерен снять фильм по роману «Лавр» русского писателя Евгения Водолазкина

Легендарный режиссёр Эмир Кустурица планирует экранизировать известный роман «Лавр» писателя Евгения Водолазкина.

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», сербский постановщик в октябре приедет в Ясную Поляну на «Школу кинокритики», чтобы лично встретиться с автором «Лавра» и обсудить возможное сотрудничество. На данный момент права на экранизацию принадлежат телеканалу «Кино ТВ»

Роман «Лавр» впервые был опубликован в 2012 году. Действие происходит в средневековой Руси около 500 лет назад. Книга рассказывает историю травника, который после гибели любимой хочет искупить её грехи и отправляется в странствия, исцеляя людей. Газета Guardian включила это произведение в список 10 лучших книг о Боге.