Разработчики Assassin's Creed Mirage попросили геймеров воздержаться от спойлеров к игре

В преддверии релиза Assassin's Creed Mirage разработчики из студии Ubisoft призвали фанатов воздержаться от распространения спойлеров к игре.

Создатели подчеркнули, что это может испортить впечатления другим игрокам, поэтому такие сообщения стоит помечать — иначе их могут случайно увидеть те, кто ещё не прошёл игру.

БЕЗ СПОЙЛЕРОВ! В преддверии релиза Assassins Creed Mirage мы просим вас подумать о своих собратьях-ассасинах и воздержаться от сообщений и репостов спойлеров, которые могут повлиять на впечатления об игре. Спасибо!

Assassin's Creed Mirage выйдет уже 5 октября на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S. Также в 2024 году игра станет доступно пользователям некоторых устройств на iOS.