Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Разработчики Assassin's Creed Mirage попросили геймеров воздержаться от спойлеров к игре

Разработчики Assassin's Creed Mirage попросили геймеров воздержаться от спойлеров к игре
Комментарии

В преддверии релиза Assassin's Creed Mirage разработчики из студии Ubisoft призвали фанатов воздержаться от распространения спойлеров к игре.

Создатели подчеркнули, что это может испортить впечатления другим игрокам, поэтому такие сообщения стоит помечать — иначе их могут случайно увидеть те, кто ещё не прошёл игру.

БЕЗ СПОЙЛЕРОВ! В преддверии релиза Assassins Creed Mirage мы просим вас подумать о своих собратьях-ассасинах и воздержаться от сообщений и репостов спойлеров, которые могут повлиять на впечатления об игре. Спасибо!

Assassin's Creed Mirage выйдет уже 5 октября на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S. Также в 2024 году игра станет доступно пользователям некоторых устройств на iOS.

Материалы по теме
На iPhone 15 Pro выйдут Assassin's Creed Mirage, ремейк Resident Evil 4 и Death Stranding
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android