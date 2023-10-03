Новая версия Android выйдет уже завтра, 4 октября — GSMArena

Новая версия мобильной операционной системы Android может выйти уже завтра, 4 октября — об этом сообщает издание GSMArena. Как выяснили журналисты, релиз решено приурочить к анонсу смартфонов Google Pixel 8 и 8 Pro.

Дата вероятного релиза Android 14 утекла в Сеть из-за канадского оператора Telus. В списке устройств, доступных в их салоне, указано, что на всех смартфонах Pixel система Android U (другое название Android 14) станет доступна именно 4 октября 2023 года.

Позже канадская компания удалила эти данные: вероятно, это было сделано по просьбе Google, чтобы снизить ущерб от утечки данных.

Ранее в Сети появилась информация, что Android 14 позволит использовать смартфон в качестве веб-камеры на компьютере.