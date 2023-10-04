Samsung представила смартфон Galaxy S23 FE — бюджетный флагман с мощным процессором

Samsung анонсировала смартфон Galaxy S23 FE — упрощённую версию флагмана S23, которая получила те же камеры, дизайн и процессор Exynos 2200. Продажи устройства стартуют 26 октября — стоимость базовой версии 8/128 ГБ в США составит около $ 600 (около 60 тыс. рублей).

Galaxy S23 FE оснащён 6,4-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления дисплея 120 Гц. Корпус смартфона защищён закалённым стеклом Gorilla Glass 5 с алюминиевой рамкой, а сам гаджет не боится пыли и влаги по стандарту IP68.

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 1 (версия для США) или Samsung Exynos 2200 (версия для остального мира) и получил 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти. Устройство оснащено батареей объёмом 4500 мА/ч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки.

Galaxy S23 FE выйдет на базе Android 13 с фирменной оболочкой One UI 5.1. Создатели планируют поддерживать гаджет в течение как минимум четырёх лет.