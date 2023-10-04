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За дизайн костюмов NASA на 2025 год будет отвечать Prada, итальянский дом моды

Prada и NASA объединятся для создания костюмов астронавтов
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Итальянский дом моды Prada объявил в своём «твиттере», что объединится с NASA для создания дизайна костюмов астронавтов. Будущие скафандры предназначены для космической миссии Artemis 3, которая должна пройти в 2025 году.

Фото: Twitter

В рамках первого партнёрства между итальянским домом моды класса люкс и коммерческой космической компанией инженеры Prada работают вместе с Axiom Space, чтобы разработать скафандры для лунной миссии NASA Artemis III, запланированной на 2025 год.

Компания NASA собирается запустить космический корабль «Орион» на ракете-носителе Space Launch System. Планируется, что это будет второй пилотируемый запуск в рамках программы «Артемида» и первая посадка астронавтов на Луну с 1972 года. «Орион» проведёт в космосе приблизительно 30 дней.

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