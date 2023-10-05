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В лаунчере Battle.net крупный сбой — недоступны из-за ошибки Diablo 4, HearthStone, Overwatch 2 и другие игры Blizzard

В Battle.net крупный сбой — недоступны Diablo 4, HearthStone и другие игры Blizzard
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5 октября пользователи Battle.net сообщили о крупном сбое в лаунчере. Многие игроки из России, СНГ и некоторых других европейских стран испытывают проблемы со входом игры Blizzard, включая HearthStone, World of Warcraft, Diablo 4 и Overwatch 2. Причём проблема возникла не только на ПК, но и на мобильных платформах.

При входе в тот или иной проект появляется сообщение о некой неисправности, которую уже исправляют сотрудники компании. А в самом лаунчере разработчики также подтверждают, что уже расследуют проблему и устранят её в самое ближайшее время.

Фото: Blizzard

Кроме того, ошибку подтвердил и официальный аккаунт поддержки Blizzard в «Твиттере». Создатели отметили, что уже работают над «поиском причин», не поставив при этом хотя бы примерных сроков исправления возникшей неисправности.

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