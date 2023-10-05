Sony работает над сериалом «Стюарт Литтл»

Журналисты издания Deadline сообщили, что Sony Pictures Television работает над одноимённым сериалом по серии фильмов «Стюарт Литтл». По словам представителей компании, проект будет похож на шоу «Хулиганы и ботаны», но только с мышью в главной роли.

Sony взялась за очередную экранизацию книги американского писателя Э. Б. Уайта в рамках расширения линейки детского контента. В оригинальном произведении рассказывается история мышонка Стюарта, который попадает в семейство Литтлов.

В 1999 году вышла киноадаптация книги, режиссёром которой выступил Роб Минкофф. За последующие несколько лет было выпущено ещё два фильма-сиквела. Также в 2003 году на HBO выходил анимационный сериал, однако за всё время вышло только 13 эпизодов.