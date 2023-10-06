Windows 12 может выйти по платной подписке — датамайнер

Windows 12 находится в разработке и вряд ли будет представлена в ближайшее время, однако пользователи продолжают находить о ней новую информацию. Немецкий датамайнер под ником Deskmodder обнаружил строки кода в конфигурации INI для недавнего обновления Windows 11, которые относятся к Windows 12.

В них есть упоминание некой подписочной системы работы — со статусом активации, привязки к устройству или пользователю и выпуску. Это не значит, что подобная система обязательно появится в Windows 12, однако Microsoft определённо смотрит в этом направлении и экспериментирует с новой системой монетизации.

Фото: Deskmodder

Если создатели популярнейшей ОС решат ввести подписку на Windows 12, то пользователи должны будут оплачивать доступ к ней раз в какой-то промежуток времени. Однако куда вероятнее, что подписочная модель будет распространяться на сервисы внутри системы, включая ИИ-инструмент CoPilot.