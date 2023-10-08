Assassin's Creed Mirage протестировали на 30 видеокартах — худший результат у RX 6500 XT

Эксперты издания TechPowerUp протестировали Assassin's Creed Mirage при максимальных настройках графики на 30 видеокартах. В эксперименте использовались графические процессоры от NVIDIA, AMD и даже Intel.

В разрешение 1920 x 1080 игра не смогла выдать больше 30 FPS только RX 6500 XT. Остальные видеокарты показали весьма уверенный результат — ниже 50 FPS кадровая частота не опускалась.

Разрешение 1920 x 1080 Фото: TechPowerUp

Также специалисты протестировали Mirage в разрешение 3840 x 2160. Для стабильной игры в 60 FPS геймерам понадобится минимум RTX 4070 c 12 ГБ. Самый лучший результат во всех тестах показала RTX 4090 с 24 ГБ — даже в 4K счётчик кадровой частоты не опускался ниже 100.

Разрешение 3840 x 2160 Фото: TechPowerUp

Assassin's Creed Mirage — новая часть франшизы, которая переносит геймеров в древний город Багдад и его окрестности. Игрокам предстоит взять на себя роль Басима, который впервые появился в Assassin's Creed Valhalla.

Assassin's Creed Mirage доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В игре есть субтитры на русском языке, но нет озвучки.