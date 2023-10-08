Assassin's Creed Mirage сравнили с Origins: физика огня, анимации и паркур

Блогер AKG29 опубликовал на своём ютуб-канале ролик, в котором сравнил Assassin's Creed Mirage с Origins. Автор видео продемонстрировал разницу в физике, поведение NPC и других элементах обеих играх.

Видео доступно на YouTube-канале AKG29. Права на видео принадлежат AKG29/Ubisoft.

К примеру, анимации лошадей перекочевали в Mirage из Origins вообще без каких-либо изменений. Огонь в обеих играх работает одинаково, однако в старой части NPC реагировали на него и старались затушить, а вот в спин-оффе до пожаров никому нет дела.

Также блогер подметил, что физика песка в Mirage ощущается гораздо хуже, чем в Origins. Во втором тайтле главный герой даже покрывается капельками пота и видит миражи — Басим же на жаркую погоду никак не реагирует. Несмотря на это, в новой игре NPC гораздо ярче реагируют на игрока, когда тот достаёт и применяет оружие.

Assassin's Creed Mirage доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В игре есть субтитры на русском языке, но нет озвучки.