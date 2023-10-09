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В Assassin's Creed Mirage нашли кота с символом игры на морде

В Assassin's Creed Mirage нашли кота с символом игры на морде
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Assassin's Creed Mirage вышла несколько дней назад, а геймеры продолжают находить в тайтле различные интересности. Пользователь Reddit под ником Nothing is True, Everything is Permitted обратил внимание на кота.

При внимательном изучении пользователь обнаружил на мордочке животного любопытный символ, который уж слишком сильно похож на логотип игры, да и всей франшизы в целом.

Как оказалось, символ на морде кота вряд ли оказался случайным. В интернете распространяется скриншот, на котором пользователь рассказывает о своём умершем коте. На его морде как раз и расположился символ. Геймеры предполагают, что Ubisoft увидела фотографию и решила добавить кота с символом игры в саму Mirage.

Фото: Nothing is True, Everything is Permitted

Фото: Reddit

Assassin's Creed Mirage доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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