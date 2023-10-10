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Assassin's Creed Mirage сравнили на PS4, PS4 Pro и PS5

Assassin's Creed Mirage сравнили на PS4, PS4 Pro и PS5
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На канале ElAnalistaDeBits вышел ролик, автор которого сравнил недавнюю Assassin's Creed Mirage на PS4, PS4 Pro и PS5. На самой старшей консоли Sony проект выглядит намного проще, чем на PS5.

Что касается разрешения. На PS4 тайтл работает в разрешении 1080p в 30 FPS, а на PS5 у проекта два графических режима: в одном игра выдаёт динамическое 4K при 60 FPS, а в другом — нативное 4K при 60 кадрах в секунду.

Также на PS5 у игры более проработанные тени, модели персонажей и текстуры. На PS4 немного хромает дальность прорисовки. Самая главная фишка PS5 — скорость загрузки, которая составляет всего 17 секунд, тогда как на PS4 приходится ждать аж по полторы минуты.

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Assassin's Creed Mirage доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра получила в основном положительные оценки от критиков и геймеров.

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