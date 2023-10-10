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Новый сезон «Локи» показал второй крупнейший старт на Disney+ в 2023 году

Новый сезон «Локи» показал второй крупнейший старт на Disney+ в 2023 году
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По информации издания Deadline, второй сезон сериала «Локи» за первые три дня набрал 10,9 млн просмотров по миру на Disney+. Зрители очень сильно ждали продолжение шоу про одного из любимчиков в киновселенной Marvel.

Такие показатели позволили второму сезону «Локи» стать второй по популярности премьерой на Disney+ в этом году. Шоу про Локи уступило лишь третьему сезону «Мандалорца», который вышел в марте.

Второй сезон «Локи» продолжает события первого и рассказывает о новых приключениях Локи, Сильвии и других персонажей. К своим ролям вернулись Том Хиддлстон, Софи Ди Мартино, Оуэн Улисон и другие.

Второй сезон «Локи» будет состоять всего из шести эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в сервисе Disney+. Второй эпизод ожидается 12 октября.

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