Disney оказалась в центре скандала из-за постера «Локи», созданного с помощью ИИ

Новый постер сериала «Локи», посвящённый выходу второго сезона шоу от Disney+, стал объектом жарких обсуждений в сообществе дизайнеров. Некоторые обратили внимание на признаки того, что изображение или его часть могла быть создана с помощью нейросетей.

Особый интерес вызвал циферблат часов. На нём можно разглядеть артефакты, визуальные ошибки в символах и бессмысленные закорючки, которыми отличаются работы ИИ. Специальные программы также подтвердили, что постер с большой долей вероятности создан нейросетью.

Фото: The Verge

Позже выяснилось, что циферблат — это стоковое изображение с портала Shutterstock, созданное в 2023 году. При этом картинка не была помечена как созданная ИИ, что нарушает правила площадки.

Фото: The Verge

Пользователи отмечают, что в Disney+ могли не знать, что используют работу нейросетей. Однако дизайнеры отмечают, что хороший специалист сразу поймёт, что постер нарисован с помощью ИИ. Кроме того, пока неясно, единственный ли это случай использования подобных изображений или их деталей.