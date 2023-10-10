Саша Барон Коэн сыграет в супергеройском сериале «Железное сердце» от Marvel

Британский комик и актёр Саша Барон Коэн, известный благодаря фильмам «Али Джи», «Борат» и «Бруно», станет частью кинематографической вселенной Marvel.

Он получил роль в новом сериале «Железное сердце», первый сезон которого планируется выпустить в 2024 году. Сюжет расскажет об одноимённой героине из комиксов Marvel — это молодая студентка, которая благодаря выдающимся инженерным способностям создаёт себе бронированный суперкостюм.

Главную роль в шоу исполнит Доминик Торн («Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Иуда и чёрный мессия»), а антагониста в лице Паркера Роббинса сыграет Энтони Рамос («Гамильтон», «Звезда родилась», «Дурные деньги»). Сколько экранного времени и в каком образе получит Саша Барон Коэн, пока неизвестно.