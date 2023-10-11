Стал известен состав групп на The International 2023 по Dota 2

Организаторы чемпионата мира The International 2023 по Dota 2 объявили результаты жеребьёвки групповой стадии, который пройдёт в закрытом формате с 12 по 15 октября.

На первом этапе турнира все команды будут распределены по четырём группам, где проведут круговой турнир в один день. Участники групп А и B сыграют свои игры 12 октября, а C и D — 13 октября (первый тур — в 20:00 мск, второй — в 22:00, затем в 0:00, 2:00 и 4:00).

Группа А (12 октября): Team Liquid (Швеция), Gaimin Gladiators (Европа), Tundra Esports (Европа), Entity (Европа), PSG.Quest (Европа), Team Spirit (Россия), BetBoom Team (Россия), 9Pandas (Россия), Virtus.pro (Россия), Shopify Rebellion (Северная Америка), TSM (Северная Америка), nouns (США), Evil Geniuses (Перу), beastcoast (Перу), Thunder Awaken (Перу), Keyd Stars (Бразилия), LGD Gaming (Китай), Azure Ray (Китай), Talon Esports (Таиланд), Team SMG (Юго-Восточная Азия)

Team Liquid (Швеция), Gaimin Gladiators (Европа), Tundra Esports (Европа), Entity (Европа), PSG.Quest (Европа), Team Spirit (Россия), BetBoom Team (Россия), 9Pandas (Россия), Virtus.pro (Россия), Shopify Rebellion (Северная Америка), TSM (Северная Америка), nouns (США), Evil Geniuses (Перу), beastcoast (Перу), Thunder Awaken (Перу), Keyd Stars (Бразилия), LGD Gaming (Китай), Azure Ray (Китай), Talon Esports (Таиланд), Team SMG (Юго-Восточная Азия) Группа B (12 октября): Azure Ray (Китай), BetBoom Team (Россия), Team Liquid (Нидерланды), Shopify Rebellion (Северная Америка), Thunder Awaken (Перу)

Azure Ray (Китай), BetBoom Team (Россия), Team Liquid (Нидерланды), Shopify Rebellion (Северная Америка), Thunder Awaken (Перу) Группа C (13 октября): LGD Gaming (Китай), Virtus.pro (Россия), Nouns (США), Gaimin Gladiators (Канада), beastcoast (Перу)

LGD Gaming (Китай), Virtus.pro (Россия), Nouns (США), Gaimin Gladiators (Канада), beastcoast (Перу) Группа D (13 октября): PSG.Quest (Европа), Talon Esports (Таиланд), TSM (Северная Америка), Tundra Esports (Великобритания), Vivo Keyd Stars (Мексика)

Команды, которые займут последние места в своих группах, покинут The International. Остальные участники 14 и 15 октября проведут по одному матчу за посев в плей-офф против представителя другой группы.