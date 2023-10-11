Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Александра s1mple Костылева признали лучшим игроком в истории CS:GO

Александра s1mple Костылева признали лучшим игроком в истории CS:GO
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный портал HLTV, посвящённый серии Counter-Strike, подвёл профессиональные итоги CS:GO. Авторы сайта решили выяснить, кто же лучший игрок за всю историю Counter-Strike: Global Offensive.

Для этого администрация решила выбрать десять лучших киберспортсменов по трём критериям: пиковая форма, продолжительность карьеры на высочайшем уровне и командные достижения. В результате у HLTV получился список из десяти игроков: от Патрика f0rest Люнберга до Александра s1mple Костылева.

После этого авторы топа проанализировали множество показателей: рейтинг игры за каждую из сторон, среднее число фрагов, средний урон по противнику в раундах, количество трофеев на профессиональной сцене и многое другое.

В результате победителем был назван снайпер украинской команды NAVI Александр s1mple Костылев: серьёзную конкуренцию ему составил только игрок Матьё ZywOo Эрбо — снайпер Team Vitality. Оба игрока продолжают показывать невероятный уровень исполнения на самых разных картах, опережая большинство других киберспортсменов практически по всем показателям.

График Симпла

График Симпла

Фото: HLTV

Материалы по теме
«Не играйте в эту дерьмовую игру»: Симпл дал совет начинающим киберспортсменам в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android