5 октября состоялся релиз Assassin's Creed Mirage. Разработчики тайтла из Ubisoft уже поспешили поделиться в «Твиттере» небольшой статистикой по игре.

По словам представителей французской студии, продажи Assassins Creed Mirage не уступают «Истокам» и «Одиссее». Также новая часть серии показала лучший старт продаж для Ubisoft на PS5 и Xbox Series.

Фото: Ubisoft

Другая интересная статистика

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Assassin's Creed Mirage доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра получила в основном положительные оценки от критиков и геймеров. Помимо этого, недавно на канале ElAnalistaDeBits вышел ролик, автор которого сравнил экшен на консолях Sony.