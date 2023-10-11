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Продажи Assassins Creed Mirage не уступают «Истокам» и «Одиссее»

Продажи Assassins Creed Mirage не уступают «Истокам» и «Одиссее»
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5 октября состоялся релиз Assassin's Creed Mirage. Разработчики тайтла из Ubisoft уже поспешили поделиться в «Твиттере» небольшой статистикой по игре.

По словам представителей французской студии, продажи Assassins Creed Mirage не уступают «Истокам» и «Одиссее». Также новая часть серии показала лучший старт продаж для Ubisoft на PS5 и Xbox Series.

Фото: Ubisoft

Другая интересная статистика

  • Суммарно пользователи наиграли в Mirage 479 лет
  • Игроки совершили 60 млн прыжков веры
  • Игроки погладили кошек 1,2 млн раз

Assassin's Creed Mirage доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра получила в основном положительные оценки от критиков и геймеров. Помимо этого, недавно на канале ElAnalistaDeBits вышел ролик, автор которого сравнил экшен на консолях Sony.

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