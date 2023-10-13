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Глава Activision Бобби Котик покинет компанию спустя 30 лет управления

Глава Activision Бобби Котик покинет компанию спустя 30 лет управления
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13 октября британский регулятор одобрил сделку между Microsoft и Activision Blizzard. Теперь американская корпорация владеет Call of Duty, StarCraft, Warcraft, Overwatch, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon и массой других франшиз.

В связи с этим руководитель Activision Blizzard Бобби Котик заявил, что покинет пост с 1 января 2024 года. Он управлял издательством 30 лет. О решении Котик сообщил в письме к сотрудникам компании. Проработать до конца 2023 года его попросил лично Фил Спенсер.

Впервые Бобби Котик стал генеральным директором Activision в 1991 году. Слияние компании с Blizzard произошло в 2008 году.

Напомним, стоимость сделки между Microsoft и Activision Blizzard составила $ 68,7 млрд — это крупнейшее приобретение в истории игровой индустрии.

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