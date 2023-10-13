Игры Activision Blizzard готовят к выпуску в Game Pass

13 октября Microsoft наконец-то стала владельцем Activision Blizzard — последний рубеж в виде британского регулятора был успешно преодолён. Американская корпорация получила в распоряжение Call of Duty, StarCraft, Warcraft, Overwatch, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon и множество других франшиз.

Теперь Microsoft готовит игры Activision Blizzard к скорому выпуску в каталоге сервиса Game Pass. Больше подробностей корпорация предоставит в ближайшее время.

Пока неизвестно, станут ли проекты Activision Blizzard эксклюзивами Xbox. Как минимум в течение 10 лет игры серии Call of Duty продолжат выходить на консолях PlayStation.

Также после новости о слиянии глава Activision Бобби Котик заявил, что покинет компанию спустя 30 лет управления.