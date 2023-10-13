Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игры Activision Blizzard готовят к выпуску в Game Pass

Игры Activision Blizzard готовят к выпуску в Game Pass
Комментарии

13 октября Microsoft наконец-то стала владельцем Activision Blizzard — последний рубеж в виде британского регулятора был успешно преодолён. Американская корпорация получила в распоряжение Call of Duty, StarCraft, Warcraft, Overwatch, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon и множество других франшиз.

Теперь Microsoft готовит игры Activision Blizzard к скорому выпуску в каталоге сервиса Game Pass. Больше подробностей корпорация предоставит в ближайшее время.

Пока неизвестно, станут ли проекты Activision Blizzard эксклюзивами Xbox. Как минимум в течение 10 лет игры серии Call of Duty продолжат выходить на консолях PlayStation.

Также после новости о слиянии глава Activision Бобби Котик заявил, что покинет компанию спустя 30 лет управления.

Материалы по теме
Глава Activision Бобби Котик покинет компанию спустя 30 лет управления
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android