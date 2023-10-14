Thunder Awaken из Перу первой вылетела с чемпионата мира The International 2023 по Dota 2

Перуанская команда Thunder Awaken потеряла все шансы выйти в плей-офф The International 2023. Она занимает 17–20 место и завершает выступления в рамках главного турнира по Dota 2.

Пятёрка из Южной Америки выиграла всего одну карту из восьми, сыграв вничью с Shopify Rebellion в первой серии турнира. После этого случились три поражения подряд.

Первое место в подгруппе B гарантировано занимает Team Liquid, а SR — четвёртое. Российская BetBoom Team и Azure Ray из Китая сейчас встретятся в матче за второе место.

Фото: Liquipedia

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие принимают 20 команд со всего мира — они разыграют титул лучшей пятёрки планеты и большой призовой фонд, который составляет $ 2,9 млн и продолжает расти.