Глава киновселенной Marvel: мы выпустили 32 фильма и только начали

За последние 15 лет киновселенная Marvel стала одной из главных франшиз в истории кино, выпустив 32 фильма и собрав общую кассу более чем в $ 27 млрд. Однако продюсеру и главе киновселенной Кевину Файги кажется, что всё только начинается.

Топ-менеджер отметил, что индустрия комиксов, откуда и черпают вдохновение картины, пополнялась целых 85 лет. Поэтому у авторов ещё очень много историй, которые потенциально можно перенести на большой экран.

Самое замечательное в Marvel — то, как много замечательных, интересных персонажей в комиксах, ведь они выходят вот уже 85 лет. Даже после 32 фильмов у меня ощущение, что мы только начинаем.

Ближайшей картиной киновселенной Marvel станут «Марвелы» — в СНГ лента будет называться «Капитан Марвел 2». Премьера ленты состоится 10 ноября.