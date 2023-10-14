Sony введёт общие трофеи в своих играх на ПК и PS5

Портал TrueTrophies обратил внимание, что в PlayStation Network появился список трофеев для платформы PSPC. Отмечается, что указанные награды не относятся ни к какой конкретной игре. Ещё проходят под списком с названием Trophy Set.

Фото: TrueTrophies

Также платформа PSPC умеет обмениваться с консолью данными о наградах. В связи с этим представители TrueTrophies предполагают, что Sony собирается ввести общие трофеи в своих играх на ПК и PS5. Однако пока остаётся непонятным, в каких именно тайтлах награды появятся первым делом.

Сама Sony пока никак ситуацию не прокомментировала. Ранее датамайнеры нашли перечень трофеев в ПК-версии Marvel's Spider-Man Remastered.

Напомним, в начале недели компания Sony официально представила новую версию консоли PlayStation 5 — PS5 Slim.