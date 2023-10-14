В GTA Online RP уберут настоящие марки автомобилей

Недавно создатели мода FiveM для GTA 5 из команды Cfx призвали игроков отказаться от контента, нарушающего авторские права. В их число входят настоящие марки автомобилей и брендированная одежда, которые геймеры могут приобрести на RP-серверах за настоящие или внутриигровые деньги.

Мы не можем разрешить использование модов, нарушающих интеллектуальную собственность третьих лиц. Реальные бренды, дизайн автомобилей и 3D-модели, как правило, защищены торговыми марками или авторскими правами.

Представители Cfx предложили сообществу проявить творческий подход и создать собственные уникальные автомобили, бренды и т.д. Напомним, Rockstar Games объявила о приобретении создателей RP-серверов для GTA 5 и Red Dead Redemption 2 в начале августа.