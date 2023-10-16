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Minecraft получит большое дополнение по «Звёздным войнам»

Minecraft получит большое дополнение по «Звёздным войнам»
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Авторы Minecraft из студии Mojang объявили, что совсем скоро песочница получит дополнение, посвящённое «Звёздным войнам». Оно выйдет под названием Path of the Jedi.

Важно отметить, что это не маленький аддон, добавляющий в игру пару предметов, а масштабное расширение, которое позволит фанатам «Звёздных войн» окунуться в любимую вселенную.

Видео доступно на YouTube-канале Tombie. Права на видео принадлежат Mojang.

Игроки смогут пройти путь от падавана до рыцаря-джедая, проходя этапы обучения. Также будет возможность использовать световые мечи, бластеры и корабли, а ещё пользоваться Силой. Знаковые места франшизы тоже будут.

Релиз DLC состоится 7 ноября на всех платформах, на которых доступна Minecraft.

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