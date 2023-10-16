Xiaomi выпустила бюджетный 75-дюймовый телевизор Redmi A75 2024 с разрешением 4К

Китайская компания Xiaomi представила Redmi A75 2024 — бюджетный 75-дюймовый 4К-телевизор. Модель уже поступила в продажу в Китае по цене в 3099 юаней (около 42 тыс. рублей без учёта налогов).

Помимо большого 4К-дисплея, телевизор может похвастаться частотой обновления экрана в 120 Гц, высокой точностью цветопередачи и мощными динамиками с усиленными басами. Что касается начинки, то устройство работает на базе четырехъядерного процессора Cortex-A35 с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Модель поддерживает Wi-Fi 5 ГГц и 2,4 ГГц.

Redmi A75 2024 — бюджетная модель 4К-телевизоров от Xiaomi. Ранее компания также представила улучшенные версии телевизоров Mi TV S Pro, предназначенные в том числе для геймеров.