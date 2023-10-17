Оригинальную модель истребителя из «Звёздных войн» продали за $ 3,1 млн

Издание The Hollywood Rporter сообщило, что оригинальная 20-дюймовая модель истребителя X-wing, которая использовалась в «Звёздных войнах» 1977 года, была продана на аукционе в Далласе за $ 3,1 млн.

X-wing — часть коллекции умершего Грега Джейна, создателя моделей, номинированного на премию «Оскар». Коллекция мужчина была выставлена на аукцион в эти выходные. Интересно, что именно модель X-wing считалась утерянной много десятилетий. В итоге её обнаружили в гараже Джейна.

Джо Маддалена, исполнительный вице-президент аукционного дома, отметил, что Грег действительно был выдающимся коллекционером и художником по визуальным эффектам.

Отклик мирового сообщества на коллекцию Грега Джейна был выдающимся, что показывает истинное свидетельство Грега и всего, чего он достиг как художник по визуальным эффектам и коллекционер.