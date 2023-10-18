В «Мире танков» пройдёт хэллоуинский ивент «Царство теней» с новыми героями и наградами

Разработчики из Lesta Games представили новое события для «Мира танков» — «Царство теней». Оно приурочено к грядущему Хэллоуину и во многом опирается на славянский фольклор.

Так, событие расскажет о новых сущностях Кощея, Бабы Яги, Ивана Царевича и Василисы Прекрасной. По неведомой причине первый превратился в Шута, вторая увлеклась кулинарией, Иван Царевич стал тираном, а Василиса стала заложницей своей красоты. Кроме того, авторы расскажут чуть больше и о Картине, списанной с Карины, медийного лица игры.

Что касается самого игрового события, то оно стартует уже в конце октября и будет разделено на пять этапов с новыми задачами каждые три дня. Специально для ивента разработчики переделают четыре карты из игры, опираясь на атмосферу сказок и волшебства.

Выполняя задачи, игроки смогут узнать историю каждого из персонажей и получить внутриигровые награды из контейнера — «Царство теней: припасы». В них могут выпасть Танковый премиум-аккаунт, кредиты, снаряжение или предбоевые инструкции. С полным описанием ивента «Царство теней» можно ознакомиться на официальном сайте «Мира танков».