Поставки электромобиля Cybertruck от Tesla начнутся 30 ноября

Издание The Verge сообщило, что поставки электромобилей Cybertruck стартуют 30 ноября. Ранее Tesla заявляла, что поставки начнутся в третьем квартале этого года, но их не было.

о дате начала поставок серийных электрических пикапов Cybertruck — 30 ноября. Кроме того, компания сообщила, что предприятие в Техасе после выхода на проектную мощность по этой модели сможет выпускать по 125 000 пикапов в год.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что наращивание производства Cybertruck будет чрезвычайно сложным. По словам миллиардера, в будущем Tesla планирует выпускать около 250 тыс. моделей в год, но это произойдет не раньше 2024-го.

Cybertruck был анонсирован в 2019 году, но его производство несколько раз откладывалось. Сильный удар по этому нанёс COVID-19.